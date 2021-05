Des variants indien et sud-africain du Covid-19, détectés en Mauritanie

La Mauritanie a révélé ce mercredi 19 mai, la présence sur son territoire, des variants britannique, indien et sud-africain du coronavirus.

« Nous avons décelé hier [mardi] quatre personnes porteuses de variants de Covid-19, deux personnes porteuses du variant britannique, une personne porteuse du variant indien et une personne porteuse du variant sud-africain», a déclaré le ministère mauritanien de la Santé, Mohamed Nezirou Ahmed, dans une vidéo diffusée sur Facebook.

C’est pour la première fois que les variants indien et sud-africain ont été détectés dans ce pays. Compte tenu du fait qu’ils sont plus virulents et plus contagieux, Mohamed Nezirou Ahmeda a réitéré la nécessité de respecter les mesures barrières (port du masque, distanciation sociale, nettoyage régulier des mains…), afin d’éviter une nouvelle vague des contaminations.

Le variant britannique avait fait son apparition en Mauritanie au début de ce mois, provoquant des inquiétudes chez les autorités, étant donné que la Mauritanie était déjà entrée dans une phase de baisse considérable des nouveaux cas et du nombre des décès liés au coronavirus.

Nouakchott a décidé de durcir les mesures préventives avec l’apparition de ces variants du covid-19. L’une de ces mesures consistait à isoler systématiquement, aux points d’entrée dans le pays, les personnes en provenance du Royaume-Uni, d’Afrique du Sud et de l’Inde.

Elles devraient par la suite passer une dizaine de jours dans des lieux de confinement pour s’assurer qu’elles ne sont pas porteuses du virus.

Le ministre de la Santé a annoncé l’ouverture d’une « enquête épidémiologique » qui devrait permettre de « retracer ces variants et (…) suivre leur évolution ».

La multiplication des variants de la Covid est un sujet d’inquiétude pour l’OMS et la communauté internationale d’une manière générale, d’autant plus qu’ils peuvent résister à certains vaccins actuellement administrés dans le monde.