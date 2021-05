Bénin : Le président Patrice Talon prête serment pour un deuxième mandat

Le président béninois sortant, Patrice Talon, réélu pour un deuxième mandat en avril dernier, a prêté serment ce dimanche 23 mai, devant des responsables d’institutions du pays et des invités spéciaux.

Dans son discours d’investiture, le président Talon a promis plusieurs actions touchant à l’eau, à l’énergie, à l’éducation, à la santé, aux infrastructures routières, au tourisme ou encore au climat des affaires et à la lutte contre la corruption et l’impunité. « Toutes ces mesures au cœur du quinquennat 2021-2026, seront une source de richesse et d’emplois », a-t-il promis.

« Certes, elles paraissent nombreuses mais je puis vous rassurer que leur réalisation est à notre portée et sera aisée. La conjugaison des efforts de l’équipe gouvernementale, des collaborateurs à divers niveaux, de l’ensemble des Béninoises et Béninois, est la clé pour y parvenir », a poursuivi le dirigeant béninois.

En tout cas, pour le président, son deuxième mandat « sera (…) hautement social. « Mon souhait en ce qui me concerne personnellement, c’est qu’il soit établi à la fin du mandat, que j’ai donné le meilleur de moi-même pour notre satisfaction commune et que véritablement, je mérite d’être appelé ‘AGBON NON’ » qui veut dire « l’homme fort ».

Il a appelé à l’unité pour assurer le progrès du pays dans différents domaines. « Notre défi, notre leitmotiv, doivent, selon lui, être de taire nos querelles pour nous consacrer à l’essentiel : consolider notre marche vers le progrès en restant mobilisés et soudés dans notre lutte contre la pauvreté, notre réel et seul ennemi ».

Talon, 62 ans, avait remporté le premier tour de la présidentielle du 11 avril avec plus de 86% des voix. Il était en lice avec deux candidats moins connus de la population ; des ténors de l’opposition ayant été écartés de la course pour n’avoir pas rempli certains critères.