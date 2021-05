Le Premier ministre français Castex en visite en Tunisie les 2 et 3 juin prochain

Le Premier ministre français, Jean Castex est attendu la semaine prochaine à Tunis, pour une visite officielle les 2 et 3 juin en Tunisie, à l’occasion du troisième Haut Conseil de Coopération franco-tunisien, ont annoncé ses services ce dimanche 23 mai.

Ce rendez-vous réunit une fois tous les deux ans, les deux chefs de gouvernement et des ministres des deux pays pour évoquer les sujets de coopération dans les domaines du «développement économique, la sécurité, l’éducation et la formation, la culture et la Francophonie notamment», précise un communiqué.

Le déplacement de Jean Castex à Tunis intervient à la suite de la visite à Paris en mai du président tunisien Kaïs Saïed. Plusieurs accords de partenariat économique et de coopération bilatérale dans les domaines universitaire, éducatif et de la formation professionnelle doivent être signés lors de la réunion du Haut Conseil de Coopération franco-tunisien.

Lors de son séjour parisien, à l’occasion du Sommet franco-africain sur le financement des économies africaines, le chef de l’Etat tunisien a souligné que l’endettement constitue l’un des principaux défis, estimant que la pandémie du coronavirus a intensifié la crise en aggravant les charges financières.

La Tunisie négocie actuellement avec le Fonds monétaire international (FMI) le déblocage d’un nouveau prêt en échange de réformes visant à assainir le budget l’Etat tunisien.

Le pays, qui traverse une profonde crise politique et socio-économique, doit rembourser quelque 4,5 milliards d’euros de dettes extérieures au courant de cette année.

En conséquence, Tunis a besoin d’une rallonge de 5,7 milliards d’euros pour boucler son budget 2021, alors que sa dette extérieure a atteint la barre symbolique des 100 milliards de dinars (environ 30 milliards d’euros), soit 100% du Produit intérieur brut tunisien.