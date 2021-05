Le rapport sur le nouveau modèle de développement du Maroc présenté au roi Mohammed VI

Le roi du Maroc Mohammed VI a reçu, ce mardi au palais royal de Fès, le président de la Commission spéciale sur le modèle de Développement (CSMD), Chakib Benmoussa a présenté au souverain une copie du rapport de cette Commission sur le nouveau modèle de développement du Royaume, indique le Cabinet Royal dans un communiqué.

«Sa Majesté le Roi a félicité le président et les membres de la Commission pour les efforts déployés et la qualité du travail accompli, fruit d’un large processus participatif d’écoute, de débat et d’intelligence collective autour de la rénovation du modèle de développement marocain», précise le Cabinet Royal.

Au cours de l’audience royale, le souverain a donné ses instructions pour la publication du rapport de la CSMD et demandé à la Commission de mener une vaste opération de restitution et d’explication de ses conclusions et recommandations auprès des citoyens et des différents acteurs à travers toutes les régions du Royaume.

Ainsi, le gouvernement et les différents acteurs et institutions sont invités, chacun dans son domaine de compétence, «à participer et contribuer activement à la mise en œuvre des recommandations pertinentes de ce rapport, afin de servir la nouvelle ambition et le nouveau cap de développement, à la hauteur des attentes de Sa Majesté le Roi et du peuple marocain», ajoute la même source.

Etaient présent à cette cérémonie le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, les présidents des deux Chambres du parlement, les Conseillers royaux, Fouad Ali El Himma et Omar Azzimane et les présidents des instances constitutionnelles ainsi que les chefs des partis politiques représentés au Parlement, le secrétaire général du Conseil supérieur des Ouléma, Mohamed Yssef, le wali de Bank Al-Maghrib, Abdellatif Jouahri, le Haut Commissaire au Plan, Ahmed Lahlimi Alami, le Président de la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj et le président du Groupement professionnel des banques du Maroc (GPBM), Othmane Benjelloun.