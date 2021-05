Conflit israélo-palestinien : Le secrétaire d’Etat américain prône une «solution à deux Etats»

Le secrétaire d’Etat américain, Antony Blinken, actuellement en tournée au Proche-Orient, a souligné ce mardi 25 mai, qu’une solution «à deux Etats», un israélien et un palestinien, reste la seule option pour mettre un terme au conflit israélo-palestinien.

«Au final, il est possible de reprendre les efforts pour parvenir à une solution à deux Etats, que nous continuons de considérer comme la seule façon d’assurer le futur d’Israël en tant qu’Etat juif et démocratique et bien sûr de donner aux Palestiniens l’Etat auquel ils ont le droit», a déclaré Blinken, lors d’une conférence de presse à Jérusalem.

Il a ainsi exhorté les deux parties à créer un «meilleur environnement» pour y parvenir» en renonçant aux «activités de colonisation, de démolition et d’expulsion», ainsi qu’aux «appels à la violence», auxquelles se livre l’une ou l’autre des parties concernées.

Antony Blinken s’était rendu à Jérusalem et à Ramallah dans la bande de Gaza pour tenter de consolider le cessez-le-feu instauré le 21 mai dernier, après une dizaine de jours d’affrontements entre l’armée israélienne et le mouvement palestinien Hamas.

Il s’est entretenu à Jérusalem avec le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu et à Ramallah avec le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, auxquels il a fait part de la position de l’actuelle administration américaine.

Contrairement au régime de Donald Trump, prenant ouvertement partie en faveur d’Israël, l’administration de Joe Biden veut «reconstruire la relation avec l’Autorité palestinienne et le peuple palestinien» et promouvoir une solution à deux Etats.

Blinken a tout de même précisé que cette relation doit être « construite sur le respect mutuel et la conviction partagée que les Palestiniens et les Israéliens méritent autant les uns que les autres des dispositions égales de sécurité, d’opportunité, de liberté et de dignité».