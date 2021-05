Ouverture des états généraux de l’ECO au Togo

L’université togolaise de Lomé va abriter du 26 au 28 mai, les états généraux de l’ECO, la future monnaie ouest-africaine, sous le thème «Du franc CFA à l’ECO : quelle monnaie pour quel développement en Afrique de l’Ouest ?».

La rencontre, initiée par la Faculté des sciences économiques et de gestion de l’université de Lomé, a pour objectif d’engager «une réflexion prospective et scientifique autour de la future monnaie communautaire», ont expliqué les responsables de cette Faculté lors d’un point de presse organisée il y a une semaine.

«La monnaie unique a été lancée depuis 1983 par les pères fondateurs de la CEDEAO, mais depuis ce temps, nous avons constaté que les universités se sont très peu intéressées au sujet. Nous pensons donc qu’à travers cette première édition du colloque sur la monnaie unique, des réflexions scientifiques sur la problématique du développement pourront être menées, pour pouvoir éclairer les décideurs politiques », avait alors expliqué le Doyen de la Faculté, Mawuli Couchoro.

Plus de 200 participants sont attendus à cette rencontre de Lomé. Il s’agit entre autres, de l’ancien Premier ministre béninois, Lionel Zinsou, du Directeur général d’Ecobank Côte d’Ivoire, du directeur régional exécutif pour la zone de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et du directeur général de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM).

D’après le président de l’université de Lomé, le Pr. Dodzi Komla Kokoroko, le nombre de participants a été limité «en raison des restrictions liées à la Covid-19», assurant néanmoins, que tous les travaux pourront être suivis en direct sur la page Facebook de l’université.

La nouvelle monnaie devrait remplacer le franc CFA dans les huit pays de l’UEMOA. Mais l’objectif est d’en faire, plus tard, la monnaie unique des 15 pays de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).