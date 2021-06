L’Ouganda prend de nouvelles mesures face à la recrudescence de cas de covid-19

Le président ougandais, Yoweri Museveni a annoncé, dimanche 5 juin, de nouvelles restrictions pour contrer l’augmentation de cas de Covid-19 enregistrés ces dernières semaines dans le pays, après avoir lancé, fin mai, un message d’alerte sur l’évolution de la situation sanitaire dans son pays.

Le chef de l’Etat a d’abord signifié que « l’intensité du nombre de cas sévères et de décès est plus important que ce que nous avons vécu pendant la première vague de la pandémie. Pendant la première vague, nous avions atteint les chiffres que l’on a aujourd’hui en trois ou quatre mois, alors que cette fois-ci, il a fallu moins de deux semaines ».

Le pays a recensé, en effet, 820 nouvelles contaminations en moyenne chaque jour ; une situation qui a inquiété l’organisation mondiale de la santé (OMS).

Parmi les nouvelles mesures prises, figurent la fermeture des écoles, ainsi que l’interdiction des déplacements entre les différents districts et des rassemblements publics pour une période de 42 jours.

Yoweri Museveni a encouragé l’implication de tous dans l’application de ces mesures et a menacé d’imposer un « confinement total » au cas où les instructions ne seraient pas suivies d’ici une semaine.

En parallèle, depuis quelques jours, le pays a renforcé des contrôles pour les restrictions qui étaient déjà en vigueur, dont un couvre-feu à partir de 21h.

La semaine passée, l’OMS a dit craindre le déferlement d’une 3ème vague de Covid-19 en Afrique dans les jours et les semaines à venir. La Directrice de l’OMS-Afrique, Dr Matshidiso Moeti, a préconisé, entre autres dans ce cadre, une vaccination rapide des Africains les plus exposés au risque de tomber gravement malade et de mourir du coronavirus.