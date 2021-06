La France annonce le financement de projets en Egypte pour 3,8 milliards d’euros

Le ministre français de l’Economie, Bruno Le Maire, et les autorités égyptiennes ont signé dimanche au Caire, des accords portant sur le financement de nombreux projets de développement en Egypte pour une enveloppe de 3,8 milliards d’euros.

« Avec ces quatre milliards d’euros de financements, l’Egypte devient un partenaire économique stratégique de la France », a déclaré Bruno Le maire.

Il s’agit d’un accord intergouvernemental, comportant différents projets, et d’une feuille de route relative au métro du Caire qui viennent d’être scellés entre les deux pays.

L’accord intergouvernemental prévoit le financement par la France, à des «conditions préférentielles» de plusieurs projets touchant, entre autres, aux infrastructures, à l’eau et à l’énergie, dans ce pays africain. Une dizaine de ces projets seront réalisés par des entreprises françaises.

D’après le ministre français, parmi ces projets figure la fourniture par Alstom de 55 rames de métro pour le renouvellement du matériel de la ligne 1 du métro du Caire, pour un montant de 800 millions d’euros financés par un prêt du Trésor français. Les rames actuelles datent des années 1980.

La feuille de route relative au métro du Caire concerne la modernisation de sa ligne 1 et la réalisation d’une ligne 6 (d’une trentaine de kilomètres), pour lesquelles deux milliards d’euros de crédits bancaires sont garanties par la France.

Début mai, l’Egypte avait annoncé un contrat en matière d’armement, relatif à l’acquisition de 30 avions de combat Rafale, de missiles et autres équipements auprès de la France pour un montant de près de 4 milliards d’euros. L’achat devrait se faire via un mécanisme de prêts étalés sur dix ans et garantis par Paris.