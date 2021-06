RDC : Kinshasa prévoit de nouvelles mesures face à une éventuelle troisième vague de Covid-19

Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi annoncera ce lundi, de nouvelles mesures contre la Covid-19, compte tenu de la recrudescence de nouveaux cas de contaminations au coronavirus observés ces derniers temps dans le pays.

« La situation est grave concernant la pandémie de Covid. Nous avons constaté une recrudescence des cas de contamination et malheureusement des cas de décès aussi. Nos hôpitaux sont saturés, a alerté le chef de l’Etat, ce dimanche depuis la ville de Goma, à l’Est de la RDC, où il s’est rendu la veille pour apporter son soutien aux Gomatriens éprouvés par une éruption volcanique le 22 mai dernier.

« Des mesures assez draconiennes pour faire face à cette recrudescence qui a la particularité d’être plus virulente que les deux premières vagues » seront annoncées, a-t-il poursuivi.

A côté des mesures supplétives devant être communiquées, Tshisekedi prévoit une autre campagne de sensibilisation de la population à la vaccination, ainsi que la diversification de vaccins, après avoir évoqué quelques soucis rencontrés avec le vaccin AstraZeneca.

La RDC avait reçu 1,7 million de doses d’AstraZeneca offertes par le mécanisme Covax et avait lancé sa campagne de vaccination le 21 avril.

«Nous avons eu l’impression qu’au Congo ça n’a pas beaucoup pris et je comprends que le produit qui est arrivé ici était l’Astrazeneca qui a fait couler beaucoup d’encre et de salive, cela a eu pour impact, avec la manipulation de réseaux sociaux, de refroidir la population» et de la décourager d’aller se faire vacciner, a reconnu le dirigeant congolais.

« Ce vaccin a posé des problèmes et continue à en poser, à la fois des effets secondaires mais également de confiance», a-t-il insisté, ajoutant qu’«il serait mieux que nous multiplions les variétés de vaccins et nous avons très bon espoir d’en avoir de Pfizer, des Chinois et des Russes».