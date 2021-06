L’ONU débloque des millions de dollars pour faire face à la menace de la famine dans plusieurs pays africains

Plusieurs pays en Afrique bénéficieront de l’aide onusienne pour les aider à relever les défis liés à la famine.

Il s’agit, entre autres, de la République démocratique du Congo (20 millions de dollars), de l’Ethiopie/Tigré (13 millions de dollars), du Nigéria (11 millions de dollars), du Soudan du Sud (11 millions de dollars), du Tchad (7 millions de dollars), du Burkina Faso (7 millions de dollars), du Cameroun (5 millions de dollars) ou encore du Mozambique (5 millions de dollars).

Concrètement, l’ONU soutiendra les opérations humanitaires menées par les organisations de secours exerçant dans les pays concernés.

Outre des pays d’Afrique, d’autres Etats des Amériques et du Moyen-Orient bénéficieront du soutien des Nations unies, soit un total de 12 pays pour un montant global de 135 millions de dollars du Fonds central d’intervention d’urgence (CERF), tel qu’annoncé par le Coordinateur des secours d’urgence des Nations Unies, Mark Lowcock.

L’initiative de l’ONU intervient après la publication, la semaine dernière, des données révélant que plus de 350.000 personnes connaissent des conditions de famine dans divers pays.

« La famine fait actuellement son apparition dans plusieurs endroits, il n’y a donc pas de temps à perdre. Cette allocation du CERF pourrait faire la différence entre la vie et la mort pour des millions de personnes qui dépendent de l’aide pour survivre. Elle fournira des éléments essentiels tels que de l’eau potable, un abri et de la nourriture aux personnes qui en ont le plus besoin, au moment où elles en ont le plus besoin », a déclaré Mark Lowcock.