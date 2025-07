Le champion olympique marocain,Soufiane El Bakkali a remporté ce vendredi en 8 min 03.18, le 3.000 m steeples du meeting de Monaco, comptant pour le circuit de la Diamond League d’athlétisme.

Médaillé d’or olympique à Tokyo-2020 et à Paris-2024 et double champion du monde en titre (2022, 2023) Soufiane El Bakkali était talonné par le Japonais Ryuji Miura classé deuxième avec un chrono de 8:03.43, et le Kenyan Edmund Serem arrivé troisième (8:04.00).

L’autre athlète marocain engagé dans cette course, Salaheddine Ben Yazide a fini le parcours en quatrième position avec un chrono de 8:06.44, améliorant ainsi son propre record qui était de 8:11.40.