L’Afrique du Sud renforce les mesures de prévention contre une 3e vague de la covid-19

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a renforcé mardi soir les mesures de lutte contre le coronavirus, prolongeant le couvre-feu d’une heure et imposant un contrôle plus strict de la vente d’alcool, pour contrer la troisième vague de la pandémie de Covid-19 que connaît le pays.

«Nous sommes au milieu d’une troisième vague de contaminations», a déclaré M. Ramaphosa dans un discours à la nation. Le couvre-feu est en conséquence prolongé d’une heure, de 22H00 à 04H00, les bars et restaurants devant fermer à 21H00. De plus, du lundi au jeudi, les ventes d’alcool seront limitées à la journée et les rassemblements publics seront limités à 50 personnes en intérieur et à 100 personnes en extérieur.

L’Afrique du Sud, durement frappée par une deuxième vague fin 2020, connaît depuis deux semaines, une troisième vague de la pandémie marquée par un doublement du nombre de contaminations quotidiennes et une augmentation de près de 60% des hospitalisations.

Les autorités sud-africaines ont annoncé en fin de semaine dernière qu’elles allaient retirer de la circulation deux millions de vaccins Johnson & Johnson (J&J), en raison d’ «un problème de non-conformité» lors de leur fabrication aux Etats-Unis.

Des tests avaient révélé que des composants du vaccin suédo-britannique AstraZeneca, fabriqué dans la même usine, avaient été mélangés par erreur à la formule de J & J.

L’Afrique du Sud compte sur la livraison de 31 millions de doses du vaccin américain Johnson & Johnson pour immuniser sa population de 59 millions. Le pays a réussi à obtenir 30 millions de doses de Pfizer, mais ce vaccin à deux injections nécessite d’être conservé à très basse température.

L’Afrique du Sud qui est officiellement le pays le plus touché par ce virus dans le continent, compte plus de 1,76 million de cas positifs et quelques 58.000 décès.