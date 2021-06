Boko Haram confirme la mort de son leader historique

Le groupe jihadiste nigérian, Boko Haram a confirmé la mort de son chef, Abubakar Shekau, tué dans un combat avec le groupe rival Etat islamique en Afrique de l’Ouest, l’Iswap.

L’annonce a été faite par le nouveau chef présumé DE Boko Haram, Bakura Modu, alias Sahaba, qui s’est exprimé à travers une vidéo et a promis une vengeance contre l’Iswap, une faction dissidente de Boko Haram née en 2016 et ayant choisi de se rallier à l’Etat islamique (EI).

Pendant le temps où il a été à la tête de la secte islamiste Boko Haram, Shekau a favorisé la mort de plus de 30.000 personnes. «J’aime tuer (…) comme j’aime abattre des poulets et des béliers», avait-t-il déclaré dans une vidéo en 2012.

Sa mort avait été déjà communiquée dernièrement, par l’Iswap qui a affirmé, dans un enregistrement audio, que le chef historique de Boko Haram s’était fait exploser après une bataille entre les deux groupes.

Le mouvement qui a fait scission aurait offert la possibilité à Shekau de se repentir et de le rejoindre, ce que ce dernier aurait refusé. Il a choisi l’option de se tuer lui-même en faisant sauter une charge explosive, et préféré «être humilié dans l’au-delà plutôt que d’être humilié sur terre», selon l’enregistrement.

L’Iswap se fait de plus en plus de la place et à même supplanté Boko Haram en tant qu’insurrection dominante au Nigeria et dans la sous-région. Ce groupe terroriste a mené plusieurs attaques contre l’armée nigériane.