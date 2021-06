La CEDEAO repousse le lancement de l’Eco à 2027

La nouvelle monnaie commune aux quinze pays de la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Eco, sera finalement lancée en 2027, selon une nouvelle feuille de route adoptée samedi 19 juin, à l’issue du 59ème Sommet Ordinaire des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO tenu au Ghana.

Les Etats membres se sont mis d’accord pour ce calendrier, le quatrième qui soit annoncé par l’organisation sous-régionale, présenté par le président de la Commission de la CEDEAO, Jean-Claude Kassi Brou.

«En raison du choc de la pandémie (de Covid-19), les chefs d’Etat avaient décidé de suspendre la mise en œuvre du pacte de convergence en 2020-2021. Nous avons une nouvelle feuille de route et un nouveau pacte de convergence qui couvrira la période entre 2022 et 2026, et 2027 sera l’année de lancement de l’Eco », a expliqué Brou.

Selon des experts, l’un des grands défis à relever par les Etats de la CEDEAO pour la concrétisation de ce projet réside dans la conciliation des intérêts économiques des pays membres.

La sous-région est constituée de deux blocs, notamment l’Union économique et monétaire Ouest-africaine (UEMOA) qui a en commun le Franc CFA, et la Zone monétaire ouest-africaine (ZMOA) qui n’utilise pas cette monnaie arrimée à l’euro.

Entre temps, le Comité ministériel sur le Programme de la monnaie unique a été chargé «de continuer à travailler pour résoudre toutes les questions en suspens», indique le communiqué publié à la fin du sommet présidé par Nana Akufo-Addo, chef d’Etat ghanéen et Président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO.

La rencontre a enregistré aussi la présence de certaines personnalités, comme Louise Mushikiwabo, Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et Akinwumi Adesina, Président de la Banque africaine de Développement (BAD).