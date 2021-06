La RDC et le Rwanda signent trois accords de coopération bilatérale

Le président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi et son homologue du Rwanda, Paul Kagame, ont signé trois accords de coopération, samedi 26 juin dans la ville de Goma, à l’est de la RDC.

Le premier accord porte sur la promotion et la protection des investissements, le deuxième est une convention sur la non-double imposition fiscale ainsi que l’évasion fiscale, et le troisième acte est un protocole d’accord sur l’exploitation de l’or entre une entreprise congolaise, la Société aurifère du Kivu et du Maniema (Sakima SA), et une société rwandaise, Dither LTD.

Les deux dirigeants ont par la suite animé une conférence de presse au cours de laquelle ils ont salué ces accords qui devraient favoriser de meilleures relations entre leurs pays voisins.

Depuis de nombreuses années, des Congolais accusent le régime du Rwanda d’encourager l’insécurité à l’est de la RDC dans le but de piller les richesses de la région, ce que Kigali a toujours démenti.

«Nous avons perdu tant d’années à vivre, en nous regardant en chiens de faïence, en vivant en tensions et en situation de guerre, mais aussi à partager la haine, maintenant ça suffit», a déclaré Tshisekedi, ajoutant qu’«il est temps d’expérimenter (…) le partage de la paix, de l’amour et les échanges fraternels économiques entre nos deux pays».

Commentant les accords signés, Kagame a souligné que « ce n’est que le début. Il y a de nombreux domaines sur lesquels nous allons revenir et dans lesquels nous pouvons coopérer pour construire une relation solide, mais aussi des bases de coopération entre nos deux pays».

La veille, les deux chefs d’Etat avaient eu un tête-à-tête au Rwanda au cours duquel ont été examinés les dossiers portant sur la sécurité de part et d’autre de la frontière, l’impact de l’éruption du volcan Nyiragongo en mai dernier à Goma, ainsi que le processus d’intégration de la RDC au sein de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC).