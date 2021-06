Covid-19 : La Tunisie resserre l’étau face à l’aggravation de la situation pandémique

Les autorités tunisiennes ont annoncé, vendredi, un renforcement des restrictions pour faire face à l’aggravation de la situation pandémique l’accélération de la propagation du Covid-19.

Le pays déplore la hausse du nombre quotidien des morts et le taux d’occupation dans les hôpitaux qui a dépassé les 90 %. Cette nouvelle vague serait la plus virulente depuis le début de la pandémie, selon le gouvernement qui parle désormais d’une situation «critique».

Même le Premier ministre, Hichem Mechichi a été testé positif, en dépit de sa vaccination fin avril dernier. Selon ses services, il devrait continuer à travailler à distance en vue d’assurer la continuité du travail gouvernemental tout en respectant les mesures préventives. Mais son épouse a été admise en réanimation, d’après la presse locale, suite à sa contamination elle aussi, par le Coronavirus.

Devant ce sombre tableau, les autorités tunisiennes ont décidé de maintenir l’ensemble des mesures en vigueur depuis mai dernier, et ce, jusqu’au 11 juillet prochain. Quatre gouvernorats sont déjà confinés et d’autres devraient suivre, même si un imminent confinement général divise les Tunisiens.

Le gouvernement met en avant le coût économique et social consécutif à une telle décision et préconise cette solution que dans les zones les plus touchées par le virus, mais quelques personnalités dont le président de la Commission de la santé et des affaires sociales, Ayachi Zammel, estiment que les mesures actuelles sont insuffisantes.

«Je sais que le gouvernement a ses propres contraintes. Toutefois, je crois qu’au vu de la situation actuelle, nous serons tôt ou tard obligés de décréter le confinement général, alors autant le faire maintenant avant que la situation ne devienne incontrôlable », a suggéré Ayachi Zammel.

Pour certains observateurs, la hausse du nombre des contaminations et des décès serait due au laxisme au niveau du respect des mesures barrières et à la lenteur de la campagne de vaccination. Le pays a déjà enregistré près de 403.500 cas confirmés de Covid-19 dont 14.579 décès.