La BAD fait don de 8 millions $ à la Mauritanie pour l’emploi des jeunes et la gouvernance

La Banque africaine de développement (BAD) et le gouvernement mauritanien ont paraphé, lundi à Nouakchott, deux accords de don de plus de huit millions de dollars destinés à soutenir la lutte contre le chômage chez les jeunes et la bonne gouvernance, indique un communiqué de la BAD.

Les accords ont été signés par le directeur général de BAD pour l’Afrique du Nord, Mohamed El Azizi, et le ministre mauritanien des Affaires économiques et de la Promotion des secteurs productifs, Ousmane Mamoudou Kane, en présence de Malinne Blomberg, directrice générale adjointe de la BAD pour l’Afrique du Nord et responsable-pays pour la Mauritanie.

A travers son aide, ajoute le document, la BAD entend accompagner le Projet d’appui à l’employabilité et à l’insertion socio-économique des jeunes vulnérables et le Projet d’appui à la gouvernance économique et à la gestion des investissements.

Le don ciblant les jeunes, d’une valeur de quatre millions de dollars, va appuyer, entre autres, l’insertion professionnelle de plus de 5.000 jeunes sans emploi, les formations qualifiantes pour 850 autres jeunes et l’accès des jeunes entrepreneurs aux microcrédits.

«Le premier projet permettra de doter en compétences les jeunes sans emploi, non scolarisés et sans formation tout en impulsant une nouvelle dynamique d’entreprenariat», a déclaré Malinne Blomberg.

La deuxième aide qui concerne les investissements, s’élève à plus de 4 millions de dollars. Toujours selon Blomberg, les deux dons sont « en parfaite synergie», ce qui «contribuera à améliorer le déploiement de l’investissement public, à promouvoir l’investissement privé et à consolider la gouvernance foncière et fiscale.