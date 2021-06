La Somalie aura son élection présidentielle le 10 octobre prochain

Le Conseil consultatif national somalien a dévoilé, mardi, après 48 heures de discussions, le calendrier électoral tant attendu qui prévoit le scrutin présidentiel le 10 octobre 2021.

Cet organe est constitué du Premier ministre, Mohamed Hussein Roble, des dirigeants de cinq Etats régionaux du pays et du maire de la capitale Mogadiscio.

«Nous avons conclu avec succès le Forum national de consultation avec d’importantes décisions concernant les élections du pays (…) Je salue les leaders du conseil et espère que l’élection sera pacifique et transparente, basée sur le calendrier et sur les processus convenus», a déclaré le chef du gouvernement sur son compte Twitter.

La tenue de la présidentielle devait intervenir il y a quelques mois déjà, le mandat du chef de l’Etat Mohamed Abdullahi Mohamed ayant expiré le 8 février passé. Son report a provoqué de vives tensions dans le pays au point où le président lui-même a appelé à l’organisation urgente des élections.

Selon le calendrier retenu par le Conseil consultatif, l’élection du Sénat va ouvrir le bal le 25 juillet, avant la tenue de l’élection de la Chambre basse (Chambre du peuple), le 10 août et le 10 septembre et de la présidentielle le 10 octobre 2021.

Le système électoral somalien prévoit que le chef de l’Etat soit élu par des parlementaires qui eux-mêmes sont choisis par des délégués spéciaux investis par de clans dont le pays est constitué.

Les nouvelles échéances électorales auraient été bien accueillies par la population qui espère que d’autres incidents ne viendraient pas tout faire sauter en l’air.