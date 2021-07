Côte d’Ivoire : Abidjan revoit à la hausse le capital du Port autonome d’Abidjan

Les autorités ivoiriennes ont augmenté le capital du Port autonome d’Abidjan (PAA), de 16 à 100 milliards Fcfa, lors d’un Conseil des ministres tenu mercredi 7 juillet, a annoncé le porte-parole du gouvernement.

« Le Conseil a adopté un décret portant autorisation d’augmentation du capital de la société d’Etat dénommée Port autonome d’Abidjan (PAA) », a indiqué Amadou Coulibaly, lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.

Le capital social de cette société d’Etat est passé de « 16 milliards de Fcfa à 100 milliards Fcfa entièrement libérés et détenus par l’Etat de Côte d’Ivoire », a-t-il poursuivi.

Toujours d’après ce responsable, l’initiative a été motivée essentiellement par « l’importance des investissements qui ont lieu dans ce domaine et également des réserves qui ont été faites et qui s’élèvent à plus de 125 milliards Fcfa ».

« Il s’agit juste de rapporter ces réserves-là dans le capital. C’est pourquoi, on a pu vous dire que le capital est entièrement libéré », a expliqué Coulibaly.

Des travaux sont actuellement menés au sein du PAA en vue de sa modernisation. Mardi 6 juillet, le ministre des Transports, Amadou Koné, y a effectué une visite pour s’enquérir de leur état d’avancement.

Les autorités ambitionnent de faire du PAA le premier port de la côte ouest-africaine et s’emploient ainsi à mettre en place des infrastructures de qualité.

D’après le directeur général du port, Yacouba Hien Sié, « les projets en cours, une fois achevés, permettront de repositionner durablement le port d’Abidjan en tant que premier port de la façade ouest-africaine ».