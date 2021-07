Covid-19 : La France intègre la Tunisie et le Mozambique à sa liste des pays rouges

Deux pays africains, notamment la Tunisie et le Mozambique, vont rallonger la liste française des pays rouges, où la Covid-19 circule activement.

L’information a été communiquée mardi par la présidence de la République française qui a évoqué la poursuite du « renforcement des mesures aux frontières, afin de limiter la diffusion épidémique dans un contexte de flambée mondiale du variant Delta ».

Les personnes non-vaccinées ne pourront se rendre en France ou en revenir « sans motif impérieux », a précisé, pour sa part, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.

La Tunisie et le Mozambique s’ajoute à cinq autres pays africains qui figuraient déjà sur cette liste rouge (l’Afrique du Sud, la Namibie, la République démocratique du Congo, les Seychelles et la Zambie).

En Tunisie, « la situation actuelle est catastrophique », a reconnu récemment la porte-parole du ministère tunisien de la Santé. Débordé, le pays, dont le système sanitaire est en proie à un effondrement, a lancé un appel à l’aide internationale.

Lundi 12 juillet, le président français, Emmanuel Macron, a affirmé sa volonté d’accroître l’aide de la France aux pays les plus touchés par la pandémie, dont la Tunisie. Paris a déjà annoncé le déploiement d’un « soutien sanitaire » en faveur de ce pays d’Afrique du Nord.

Au Maroc, le Roi Mohammed VI a ordonné l’envoi d’une aide médicale d’urgence en faveur de la Tunisie. Elle contiendra, entre autres, deux unités de réanimation complètes et autonomes, dotées d’une capacité totale de 100 lits, de 100 respirateurs et deux générateurs d’oxygène d’une capacité de 33 m3/heure chacun, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Etranger.