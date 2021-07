Confusion en RDC autour du choix du futur président de la CENI

Les huit confessions religieuses en République démocratique du Congo (RDC) réunies mardi pour désigner le futur président de la Commission électorale nationale indépendante (CENI) n’ont pas pu accorder leurs violons autour d’un candidat.

Des désaccords auraient eu lieu entre six confessions religieuses et deux autres (catholiques et protestants) sur la procédure de désignation de la personnalité devant prendre les rênes de la CENI.

Finalement, les six confessions religieuses se seraient retirées pour se concerter en aparté. Quelques heures plus tard, elles ont convoqué la presse pour annoncer qu’un nouveau président de la CENI a été désigné, mais sans décliner son identité.

Leur représentant, Dodo Kamba Balanganayi, président de l’Eglise du réveil du Congo (ERC), a assuré qu’un procès-verbal serait transmis ce mercredi à l’Assemblée nationale, conformément au calendrier préétabli, assurant qu’«on n’est pas en conflit avec qui ce soit», allusion faite aux divergences avec les deux autres confessions.

Mais leur sortie médiatique a provoqué la consternation chez les Catholiques et Protestants. Interviewé par un journaliste de la place, Mgr Marcel Utembi, président de la Conférence des évêques catholiques a indiqué que «selon les règles de jeu de notre charte, il faut que le procès verbal de la désignation du Président de la CENI soit établi et signé par soit le président de la plate-forme des confessions religieuses seul, soit le président avec les chefs des confessions».

«Je ne sais pas quelle valeur aura ce document ? A moins qu’il s’agisse d’un forcing politique avec toute les conséquences possibles», a-t-il mis en garde.

Les dossiers de candidature pour la CENI devraient être déposés ce mercredi 28 juillet au bureau de l’Assemblée nationale. Ils seront examinés par une commission paritaire majorité-opposition entre le 30 juillet et le 3 août prochain.

Selon la presse locale, le choix des six confessions serait porté sur Denis Kadima, directeur exécutif de l’Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique.