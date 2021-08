Tunisie : le président Kais Saied limoge deux autres ministres

Le président tunisien, Kais Saïed, s’est séparé lundi de deux autres membres du gouvernement, notamment du ministre de l’Economie, des Finances et de l’Appui à l’Investissement, Ali Kooli, et de celui en charge des Technologies de la Communication et de l’Economie Numérique, Mohamed Fadhel Kraiem.

Selon un communiqué de la présidence publié sur sa page Facebook, le chef de l’Etat a promulgué deux décrets annonçant le licenciement de chacun d’eux, avec les noms des personnalités devant assurer l’intérim.

« Sihem Boughdiri Nemissa a été chargée de gérer les affaires courantes » du ministère de l’Economie et « Nizar Ben Néji a été chargé des affaires courantes du ministère des Technologies de communication », précise la présidence.

Ces changements interviennent environ une semaine après la publication, le 26 juillet, des décrets relatifs à l’écartement de deux ministres, à savoir le ministre de la défense, Ibrahim Bartagi, et la porte-parole du gouvernement, Hasna Ben Slimane, qui était également ministre de la fonction publique et de la justice par intérim.

La veille, Kais Saïed, avait démis de ses fonctions le Premier ministre, Hichem Mechichi, et gelé les travaux du Parlement pour 30 jours, tout en levant l’immunité de tous les parlementaires.

Mechichi, s’était dit prêt à céder le pouvoir à son successeur qui sera désigné par le président, mais la principale formation au Parlement, le parti d’inspiration islamiste Ennahda, qui soutenait le chef du gouvernement, avait alors déploré un « coup d’Etat » avant de proposer par la suite des élections anticipées.

Le parti avait affirmé, en effet, être « prêt à la tenue d’élections législatives et présidentielle anticipées simultanées, afin de garantir la protection du processus démocratique et d’éviter que tout retard ne serve de prétexte au maintien d’un régime autocratique ».

Les tensions politiques sont encore loin de terminer. La communauté internationale suit de près la situation dans ce pays d’Afrique du Nord.