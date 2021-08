La Tanzanie et le Rwanda signent quatre accords bilatéraux

Dodoma et Kigali ont signé lundi quatre accords bilatéraux, à l’occasion de la visite d’Etat au Rwanda de la présidente tanzanienne, Samia Suluhu Hassan, accompagnée d’une délégation composés d’acteurs publics et privés.

Il s’agit d’un Mémorandum d’accord sur la coopération dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, d’un accord sur la coopération dans les domaines de l’immigration, d’un accord dans les domaines de l’éducation et d’un dernier accord portant sur la coopération dans les domaines de la réglementation des produits médicaux.

A l’occasion d’un point de presse animé conjointement, le dirigeant rwandais, Paul Kagame, a affirmé que « le Rwanda et la Tanzanie partagent plus qu’une simple frontière. Nos liens historiques forts et notre aspiration commune à apporter la prospérité à notre peuple ont toujours été au cœur de notre coopération ».

« La signature des accords donne un nouvel élan aux projets d’infrastructure et d’investissement clés d’intérêt mutuel, en particulier la ligne de chemin de fer à écartement standard, la production de lait et l’amélioration de la logistique portuaire », a, entre autres, ajouté Kagame.

Dans le cadre de la reconstruction des économies ravagées par la pandémie de Covid-19, le chef d’Etat rwandais a indiqué que son pays « est prêt à travailler en étroite collaboration » avec la Tanzanie « dans le contexte de la Communauté de l’Afrique de l’Est et au-delà pour accélérer le rétablissement de nos pays et de notre région après la pandémie ».

« Les défis auxquels notre région est confrontée ne peuvent être relevés que par une solidarité indéfectible et par la saisie des opportunités de partenariats mutuellement bénéfiques. J’attends avec impatience une Communauté d’Afrique de l’Est plus forte et plus prospère », a-t-il déclaré.

Dodoma et Kigali s’appuieront « sur les liens historiques pour aller au-delà des domaines de coopération actuels », a déclaré son homologue tanzanien, parmi ses propos.