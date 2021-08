La croissance de l’économie du Kenya devrait atteindre 6,6% en 2021 contre 0,6% en 2020, a indiqué jeudi un responsable gouvernemental.

«L’économie sera soutenue par un environnement macro-économique stable et par les investissements en cours dans le programme de développement national, Big Four Agenda», a souligné Albert Mwenda, directeur général par intérim des Affaires budgétaires, fiscales et économiques du Trésor public.