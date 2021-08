Côte d’Ivoire : Ouattara libère 78 détenus pour l’apaisement politique

Le président ivoirien, Alassane Ouattara, a annoncé la libération de 78 personnes arrêtées à l’occasion de l’élection présidentielle d’octobre 2020, dans son discours prononcé vendredi, à la veille de la fête de l’indépendance de la Côte d’Ivoire.

Il a fait part de « la mise sous contrôle judiciaire ou en liberté provisoire (…) de 69 inculpés détenus suite aux évènements survenus à l’occasion de l’élection présidentielle d’octobre 2020 » et de la « grâce » accordée « à neuf personnes condamnées pour des infractions commises à l’occasion de ces mêmes évènements ».

« L’examen de la situation d’autres personnes encore détenues se poursuit », a-t-il également promis, comme pour assurer son prédécesseur, Laurent Gbagbo qui a multiplié, ces derniers temps, les appels pour la libération des prisonniers.

L’ancien président réclame la remise en liberté des personnes arrêtées lors de la crise-postélectorale, celles interpellées en marge de la campagne présidentielle d’octobre 2020 et des citoyens arrêtés à l’occasion de son retour en Côte d’Ivoire le 17 juin. Il avait remis à Ouattara, au cours de leur tête-à-tête le 27 juillet dernier, une liste de 110 détenus qu’il a qualifiés de « politiques ».

En tout cas, le chef de l’Etat Ouattara prône l’apaisement politique et la réconciliation nationale, comme ses prédécesseurs d’ailleurs, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Il continue donc de poser des gestes forts.

« Rien ne doit entraver la marche de la Côte d’Ivoire vers son développement et le bien-être de chacun (…) C’est pourquoi je me réjouis de toutes les initiatives visant à l’apaisement. Je ne ménagerai aucun effort pour cela, dans le respect de la loi et des Institutions ».