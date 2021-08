Le Togo donne le coup d’envoi de la deuxième édition du MIATO

Le Ministre togolais de l’Enseignement technique et de l’Artisanat, Kokou Eké HODIN, a lancé officiellement, vendredi 6 août, la deuxième édition du Marché international de l’artisanat du Togo (MIATO) qui se tiendra du 29 octobre au 7 novembre 2021 à Lomé la capitale.

Ce rendez-vous, organisé en collaboration avec l’Union des chambres régionales de métiers (UCRM), aura pour thème « entreprises artisanales et compétitivité » et poursuivra le même objectif que celui de la première édition, notamment promouvoir les produits et services artisanaux fabriqués au Togo, à travers des expositions, des présentations, et des échanges.

Il accueillera, toutefois, non seulement des acteurs nationaux du secteur de l’artisanat, mais aussi ceux venant des pays de la sous-région. Sera également présent le Comité de coordination pour le développement et la promotion de l’artisanat africain (CODEPA), une organisation interafricaine qui compte 26 pays membres et qui a pour mission de développer et de promouvoir l’artisanat africain.

Le MIATO aura lieu chaque deux ans. La première édition s’était tenue du 25 octobre au 03 novembre 2019, avec quelques 534 exposants venus de 8 pays et plus de 100 000 visiteurs. Pour le prochain rendez-vous, 100 000 visiteurs sont également attendus.

« Cet événement nous facilitera la tâche sur plusieurs aspects, notamment celui de faire du Togo, un hub logistique d’excellence et un centre d’affaires de premier ordre dans la sous-région. Cette nouvelle édition se veut un espace incitatif à la formation des entreprises artisanales afin qu’elles puissent augmenter leur compétitivité sur les marchés nationaux et internationaux », a fait part le ministre.

Il a assuré que « le comité d’organisation s’emploie activement à mettre en place la stratégie appropriée pour le respect scrupuleux des mesures barrières édictées par le gouvernement pour lutter contre la pandémie » de Covid-19.

Les inscriptions et réservations de stands sont déjà ouvertes à la Direction de l’artisanat, au niveau des chambres régionales de métiers, ainsi que sur le site www.miato.tg, a-t-il aussi précisé