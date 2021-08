Zambie/Présidentielle : le chef d’Etat sortant exhorte les électeurs à voter dans le calme

Le Président zambien sortant, Edgar Lungu, a voté ce jeudi matin et a invité ses compatriotes à faire de même sans causer des troubles.

« J’ai donné l’exemple, j’ai voté, je rentre chez moi, je reste, j’écoute la radio, les journaux, la télévision et j’attends que les résultats soient déclarés, c’est ce que fait un bon citoyen. Alors s’il vous plaît, ne traînez pas autour des bureaux de vote, cela ne fera que semer la confusion, la discorde. La meilleure chose à faire est de voter rapidement, rentrez chez vous », a-t-il indiqué.

La course s’annonce serrée entre Lungu, 64 ans, candidat à sa propre succession, et l’opposant Hakainde Hichilema, 59 ans, un rival de taille qu’il affronte pour la troisième fois. Quatorze autres candidats sont en lice.

Des tensions sporadiques ont été enregistrées ces derniers jours entre les partisans du Front patriotique, au pouvoir, et ceux de l’opposition. L’armée a été déployée et continue d’assurer la sécurité.

La campagne électorale a été limitée en raison des restrictions liées à la pandémie de coronavirus. L’homme d’affaires Hakainde Hichilema, qui se présente pour la sixième fois, a essentiellement centré son discours sur les aspects économiques. Il a promis de « redresser l’économie nationale ».

En effet, la population fait face à une hausse du coût de la vie ; l’inflation a grimpé de plus de 20%. D’après des experts, la Zambie est devenue, fin 2020, le premier pays d’Afrique à se retrouver en défaut de paiement depuis l’apparition de la Covid-19. Si Lungu a réalisé des grands projets d’infrastructure, il est accusé d’avoir emprunté de manière insoutenable pour leur financement.

Les résultats de la présidentielle sont attendus avant dimanche. Le parti au pouvoir a d’ores et déjà prédit sa victoire et invité les autres partis à accepter leur défaite au moment venu. Pour sa part, Hichilema a appelé, la veille, la commission électorale à garantir un scrutin « libre et équitable ».