Cameroun: au moins 12 morts et 50 blessés dans des affrontements entre pêcheurs et bergers

Un bilan fait état d’au moins une douzaine de personnes tuées et plus de 48 autres blessées, mardi, dans des affrontements rares entre pêcheurs et bergers dans l’Extrême-nord du Cameroun, a été annoncé jeudi à la radio d’État par le gouverneur de cette région.

« Tout est parti d’un fait banal », a déclaré Midjiyawa Bakari sur la CTRV. « Quelques populations Mousgoums ont érigé des digues pour aménager leurs lieux de pêche » où « les bergers arabes Choas viennent abreuver leur bétail », dans l’arrondissement du Logone-Birni, près de la frontière avec le Tchad, a-t-il poursuivi.

Selon le gouverneur, « un incident est arrivé entre deux personnes » qui a dégénéré en affrontements entre communautés.

« Nous avons enregistré 12 morts provisoirement et également 48 blessés qui se trouvent à l’hôpital de Kousseri (…) et à l’hôpital de N’Djamena », a-t-il ajouté. Plusieurs maisons ont été également incendiées.