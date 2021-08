Tanzanie : Augmentation de la population des pachydermes

Le nombre d’éléphants en Tanzanie est passé de 43.000 à 60.000 entre 2014 et 2020, ont annoncé les autorités environnementales du pays est-africain, expliquant que cette hausse est due à la campagne intensive anti-braconnage menée dans le pays.

Entre 2014 et 2020, la Tanzanie est partie à la chasse aux braconniers et a arrêté sur cette période 2.377 braconniers, et saisi 2.533 armes, selon des chiffres annoncés la semaine passée par les autorités.

Ces arrestations ont permis de démanteler plusieurs « organisations », car en Tanzanie, c’est bien un braconnage à l’échelle » industrielle » qui existait avec des réseaux, des chevilles ouvrières, des collecteurs, des transporteurs, des intermédiaires. Quelque 21 chefs du trafic d’ivoire ont été arrêtés, dont Yang Fenglan, une femme d’affaires chinoise surnommée « La reine d’ivoire ».