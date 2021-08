La CEMAC tient son sommet extraordinaire ce mercredi

Les chefs d’Etat des six pays de l’Afrique centrale tiennent leur sommet extraordinaire ce mercredi 18 août par visioconférence, sous la conduite du dirigeant camerounais Paul Biya, président en exercice de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC).

La rencontre intervient dans un contexte marqué par la crise sanitaire due à la pandémie de coronavirus. D’où son thème principal : « Evaluation de la situation macroéconomique de la zone CEMAC en contexte de pandémie du Covid-19 et analyse des mesures de redressement ».

Les pays de la CEMAC, à l’instar d’autres pays africains, n’ont pas échappé aux impacts néfastes de la propagation du virus.

Lors de la tenue du Conseil des ministres de l’Economie et des Finances de l’Union économique de l’Afrique centrale (UEAC), le 10 août dernier à Douala, il a été relevé que cette la pandémie a entraîné une perte de plus de 2 747 milliards de FCFA. Au chapitre de la dette dans la sous-région, celle-ci serait passée de 49,1 % en 2019 à 55,6 % du PIB en 2020.

Les travaux de ce jour se pencheront ainsi, entre autres, sur les mesures de redressement des économies. Un communiqué final sera adopté à l’issue de la rencontre.

La directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva, le vice-président de la Banque mondiale pour l’Afrique de l’Ouest et centrale, Ousmane Diagana, le président du groupe de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, ainsi que le ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance de France, Bruno Lemaire, seront présents et interviendront au sommet.

D’après certaines sources, le sommet se tiendrait sur insistance du FMI qui manifesterait des inquiétudes face aux déséquilibres budgétaires des pays de la sous-région.