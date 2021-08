Le Burkina Faso déplore la mort des soldats et des civils dans une attaque au Sahel

Le ministère burkinabè de la Communication a annoncé, dans un communiqué, que 47 personnes ont péri dans une attaque terroriste, intervenue mercredi 18 août, contre un convoi mixte composé de civils, d’éléments des forces de défense et de sécurité et de volontaires pour la défense de la patrie (VDP), sur l’axe Dori-Arbinda dans la province du Soum dans le Sahel burkinabè.

« Au cours des combats, 30 civils ont été tués et 19 personnes blessées, 14 éléments des forces de défense et 03 volontaires pour la défense de la Partie ont perdu la vie », informe le document, qui ajoute que 58 terroristes ont été abattus tandis que d’autre ont pris la fuite lors de la riposte des forces de défense et sécurité, et des VDP.

Le président Roch Marc Christian Kaboré a décrété un deuil national de 72h sur tout le territoire national, à compter du jeudi 19 août à 00h00.

Le Burkina ne cesse de compter ses morts depuis le début des attaques terroristes en 2015. Des milliers de personnes ont dû abandonner leurs maisons pour fuir les violences.