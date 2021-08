Mali : 15 soldats maliens tués

Au moins quinze soldats maliens ont été tués, 10 autres blessés et 2 véhicules militaires emportés jeudi, dans l’attaque d’un convoi des forces loyalistes qui a sauté sur une mine entre Nokara et Boni, dans le cercle de Douentza, région de Mopti.

Un convoi des Forces armées maliennes est tombé dans une embuscade tendue par des hommes armés non identifiés nourrie de tirs d’armes automatiques, vers 12H45, entre Nokara et Boni, faisant 15 mort, 10 blessés du côté des Fama et 2 véhicules militaires emportés.