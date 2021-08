Le président Rajoelina prévoit la réouverture des frontières de Madagascar en octobre

Le président malgache, Andry Rajoelina, a évoqué mercredi une possible réouverture des frontières de Madagascar aux voyageurs internationaux d’ici deux mois, précisant que la question est «à l’étude».

«L’ouverture des frontières pourrait avoir lieu d’ici octobre, c’est-à-dire dans deux mois », sachant que la mesure dépendra de la situation sanitaire dans les pays de provenance des passagers, a déclaré le chef d’Etat malgache, à l’occasion du début de la première Rencontre des entrepreneurs francophones initiée par le Medef (patronat français) le mardi 24 août à Paris.

L’accès à la grande île est toujours limité aux étrangers depuis le début de l’épidémie de Covid-19, en mars 2020. Les seuls vols autorisés sont ceux destinés au rapatriement des citoyens malgaches bloqués hors de leur pays en raison de la crise sanitaire.

Antananarivo entend surtout protéger la population du variant Delta qui s’avère très contagieux. Le pays est toujours en état d’urgence en dépit de la baisse significative constatée ces dernières semaines, des nouveaux cas et des décès dus au coronavirus.

Rajoelina a précisé que « la réouverture de nos frontières nécessite de sérieuses préparations et de solides mesures d’accompagnement. Nous avons lancé une campagne de vaccination auprès de la population de Nosy Be et de Sainte-Marie », deux villes touristiques fortement impactées par les mesures restrictives prises pour freiner la propagation du virus et dont les habitants et les opérateurs touristiques devraient être vaccinés avant la réouverture des frontières.

Le secteur touristique malgache, qui représente 7% du PIB, et l’ensemble du secteur privé, réclament depuis cette réouverture des frontières.