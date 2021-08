Le SG de la ZLECAf sollicite un appui continu du Niger

Le Secrétaire Général de la Zone de Libre Echange Continentale Africaine (ZLECAf), Wamkelé Mene, actuellement en visite de travail à Niamey, a déclaré lundi, avoir demandé «l’appui continu et le leadership du Niger» dans sa mission.

Wamkelé Mene a été reçu par le Premier Ministre nigérien, Ouhoumoudou Mahamadou, à qui il a dressé «un compte rendu des progrès des travaux du Secrétariat Général de la ZLECAf, et de l’état des négociations que nous avons initiées au sein de la ZLECAf ».

«Je lui ai également fait part des succès que nous avons enregistrés et des défis auxquels nous faisons face», a-t-il ajouté à l’issue de leur entretien.

De son côté, le chef du gouvernement nigérien a fait part, au nom du Président Mohamed Bazoum, de la disponibilité du Niger à continuer «d’apporter son appui pour aider à débloquer les situations là où il le faut».

Soulignons que l’ancien président nigérien, Issoufou Mahamadou, a été le champion de la ZLECAf. En juillet dernier, une cérémonie d’envergure internationale a été organisée au siège de la ZLECAf, à Accra au Ghana, pour inaugurer une statue érigée en son honneur.

L’ancien chef d’Etat avait déclaré que la ZLECAf permettra, entre autres, de créer un marché continental unique pour les biens et services avec la liberté de circulation des hommes et femmes d’affaires et des investissements, pour faciliter l’établissement de l’union douanière continentale.

La zone devait également résoudre les difficultés de l’appartenance à plusieurs organisations régionales, accélérer l’intégration régionale et continentale, renforcer la compétitivité à tous les niveaux et accroître de 50%, les échanges commerciaux entre les pays africains d’ici 2022.

La ZLECAf représente un marché de 1,2 milliard de personnes. 36 des 55 pays membres de l’Union Africaine (UA) ont déjà ratifié l’accord qui l’établit.