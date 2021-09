Baisse des prix du gaz domestique en Guinée-Conakry

A compter de ce mercredi, les ménages en Guinée-Conakry payeront le gaz à des prix inférieurs à l’ancienne tarification, en vertu de l’application d’un protocole d’entente signé le 17 août dernier entre le ministère des Hydrocarbures et les distributeurs agréés.

Derrière cette initiative d’encadrer les prix de vente du gaz domestique aux consommateurs, les autorités visent la «protection de l’environnement» et la «vulgarisation du gaz butane», en le rendant plus accessible aux revenus des ménages, au détriment du recours au charbon et au bois.

Aussi bien dans la capitale Conakry qu’à l’intérieur du pays, les recharges des bouteilles de gaz butane seront vendues à 69.000 francs guinéens (5,95 euros) pour la bouteille de 6 kg et 143.500 francs (12,37 euros) pour la bouteille de 12 kg, soit une baisse de plus de 40% comparativement au prix moyen appliqué jusqu’ici.

« Pour la première fois en Guinée, nous sommes parvenus à homologuer le prix du gaz butane par l’ensemble des opérateurs gaziers. C’est une réforme majeure. Ça n’avait jamais été fait en Guinée », avait déclaré lundi dernier, le ministre des Hydrocarbures, Zakaria Koulibaly.

La question de la promotion de la consommation du gaz butane était sur la table du gouvernement depuis 2019. Il était question de mettre en place une stratégie de substitution du gaz au bois de chauffe dans ce pays qui perd 35 mille hectares de forêts chaque année.

L’Union des consommateurs de Guinée a salué la décision des autorités prise en concertation avec les opérateurs gaziers qui bénéficieront en échange, de facilités et d’allègements de charges.