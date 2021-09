Côte d’Ivoire : La réalisation de la Ligne 1 du Métro d’Abidjan créera 6.000 nouveaux emplois

Les autorités ivoiriennes ont annoncé, mercredi 08 septembre, que la construction de la ligne 1 du Métro d’Abidjan devrait permettre la création de 6.000 nouveaux emplois, dont 1.000 durant la phase d’exploitation.

La réalisation du projet « permettra, outre le développement et la modernisation de l’infrastructure des transports à Abidjan, la création de 2000 emplois directs et de 3.000 emplois indirects pendant la phase de construction et de 1.000 emplois en phase d’exploitation », indique dans un communiqué, le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, à l’issue d’un Conseil des ministres.

Le Conseil, présidé par le chef de l’Etat Alassane Ouattara, a adopté une ordonnance portant légalisation du régime fiscal et douanier de la convention de concession de la ligne 1 du Métro d’Abidjan ainsi que sa loi de ratification.

Le Projet de la ligne 1 du Métro d’Abidjan, en gestation depuis deux ans, est un projet de service de transport public qui vient compléter les services de transports déjà existants. Reliant les communes d’Anyama et de Port-Bouët, sur un linéaire de 37,5 kilomètres, la ligne devrait, entre autres, améliorer la mobilité et la fluidité du trafic urbain.

Le 17 août dernier, le Premier Ministre Patrick Achi , a fait savoir, au terme d’une visite de la ligne du Métro à Abidjan, que la phase active du démarrage des travaux du Métro devait être entamée.

« Nous entrons dans la phase active du démarrage des travaux du Métro d’Abidjan. Il y a eu une première phase de lancement qui a permis d’achever les études d’exécution, comprenant l’identification du tracé et des gares. Une seconde phase a consisté à voir tout au long des emprises, les bâtis existants, et de savoir les contraintes liées à leur libération. Aujourd’hui, nous passons à la phase effective des travaux de libération des emprises », avait-il déclaré.