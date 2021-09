IATA félicite l’Ethiopie pour son soutien au transport aérien dans le contexte de la pandémie de Covid-19

Ethiopian Airlines, première compagnie africaine, qui a su maintenir efficacement certains de ses services en pleine crise sanitaire mondiale consécutive à la pandémie de Covid-19, a reçu mercredi des éloges de la part de l’Association du transport aérien international (IATA),.

« Nous félicitons l’Ethiopie pour les mesures positives qu’elle a prises pour promouvoir les voyages et la connectivité des services aériens tout au long de la pandémie », a déclaré mercredi dans un communiqué, le vice-président régional de l’IATA pour l’Afrique et le Moyen-Orient, Kamil Alawadhi.

« Cela comprend l’acceptation des voyageurs vaccinés sans restriction, la gestion du coût des tests PCR pour s’assurer qu’ils sont abordables et la mise en œuvre d’un régime de tests qui accepte à la fois la PCR et les tests antigéniques rapides. Ces mesures devraient accélérer la reprise de l’Ethiopie, non seulement pour le transport aérien, mais aussi pour l’ensemble de l’économie », a-t-il poursuivi.

Grâce à ses stratégies, « l’Ethiopie affiche des performances supérieures à la demande moyenne du continent africain en services de transport aérien et a progressé dans la reprise », a souligné l’IATA.

Toutefois, dans l’objectif de maximiser davantage les performances et en tirer profit, IATA a exhorté les autorités éthiopiennes à donner la priorité à la numérisation des certificats de santé, au déblocage des fonds des compagnies aériennes bloqués, ainsi qu’à la mise en œuvre du marché unique du transport aérien en Afrique (SAATM).

Concernant les fonds bloqués, en août, Addis-Abeba a empêché le rapatriement de 59 millions de dollars appartenant aux compagnies aériennes internationales. Or, une résolution rapide de cette question permettrait aux compagnies aériennes de maintenir la connectivité aérienne internationale et stimuler la reprise économique après la pandémie, a assuré l’IATA don son communiqué.