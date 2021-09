Niger : Le gouvernement adopte le budget prévisionnel pour 2022  fixé à 2.888,80 milliards FCFA

Le gouvernement nigérien a approuvé, jeudi 23 septembre en Conseil des ministres, le projet de budget général de l’Etat (Loi de finances) pour l’exercice 2022 équilibré en recettes et en dépenses à un montant de 2.888,80 milliards F.CFA, indique un communiqué publié à l’issue du Conseil.

Ce budget est en hausse de 2,04% en comparaison avec celui de 2021 qui était de l’ordre de 2.830,99 milliards de F.CFA. Il « est établi en conformité avec les dispositions de la loi n° 2012-09 du 26 mars 2012, portant loi organique relative aux lois de finances », précise le texte.

De même, il «présente l’évolution récente de l’économie nationale à travers les acquis macroéconomiques et financiers, les perspectives au titre de l’année 2021, ainsi que les projections pour l’année 2022 à moyen terme ».

Les principaux objectifs visés par la présente loi de finances sont, d’après le communiqué, « le maintien de la stabilité macroéconomique et l’amélioration de la gestion des finances publiques à travers une mobilisation accrue des recettes fiscales, une meilleure maitrise des dépenses publiques et le renforcement de la gestion de la trésorerie et de la dette ».

« A cela s’ajoutent l’amélioration de la transparence dans la gestion des secteurs pétroliers et miniers et la poursuite des actions de soutien au développement du secteur privé et financier », poursuit la même source.

Toujours selon le compte rendu du Conseil des ministres, présidé par le chef de l’Etat, Mohamed Bazoum, « la politique budgétaire pour l’année 2022 est orientée de manière spécifique sur la mise en œuvre des actions de relance et de transformation de l’économie dans un contexte international, régional et national marqué par la persistance des menaces sécuritaires, la pandémie de la COVID-19, l’érosion des prix des matières premières et les aléas climatiques ».

Le projet de loi de finances adopté en Conseil des ministres, devrait être validé par l’Assemblée Nationale avant son entrée en vigueur.