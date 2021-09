Ouverture à Changsha de la 2ème Exposition économique et commerciale Chine-Afrique

La deuxième Exposition économique et commerciale Chine-Afrique (EECSA) a ouvert ses portes ce dimanche 26 septembre à Changsha, capitale de la province centrale du Hunan, pour une durée de quatre jours.

L’événement qui se tient en présentiel et en visioconférence, est placé sous le thème «Nouveau Départ, nouvelles opportunités et nouvelles réalisations » et rassemble les délégations de plus de 900 entreprises en provenance d’une quarantaine de pays africains et de la Chine.

A l’occasion de la cérémonie d’ouverture, la Chine a réitéré sa volonté d’approfondir les échanges commerciaux avec l’Afrique, toujours selon le principe «gagnant-gagnant». Réaffirmant la disponibilité des entreprises chinoises à continuer à s’investir dans le continent, les dirigeants de l’empire du Milieu ont invité les opérateurs africains à saisir également les opportunités offertes par le marché chinois.

Au début du mois courant, le vice-ministre chinois du Commerce, avait indiqué, en prélude à la tenue de la deuxième édition de l’EECSA, que le volume du commerce entre la Chine et l’Afrique a augmenté de 40,5% en base annuelle pour atteindre 139,1 milliards de dollars au cours des sept premiers mois de l’année en cours.

La création de l’EECSA fait partie de la mise en œuvre des « huit initiatives » proposées par le président chinois Xi Jinping au cours du Sommet du Forum sur la Coopération sino-africaine (FCSA) tenu en 2018.

« Des mesures importantes et innovantes proposées lors du Sommet de Beijing en 2018 seront mises en place dans cette exposition », a déclaré le président rwandais Paul Kagame lors de la cérémonie d’ouverture. Le Rwanda figure parmi les sept africains qui sont invités d’honneur pour cette édition de l’EECSA.

Lors de la première édition organisée en 2019, la Chine et l’Afrique avaient signé 81 documents de coopération, pour un montant de 20,12 milliards de dollars, couvrant de nombreux domaines notamment de la finance, des infrastructures, de l’agriculture, de l’aviation et des mines, un secteur très convoité par les opérateurs chinois.