 Zimbabwe : La Banque centrale gèle les comptes de personnes pour blanchiment d’argent

La Banque centrale a gelé les comptes bancaires de 30 personnes soupçonnées de blanchir des devises étrangères par le biais de téléphones portables et des réseaux sociaux.

Selon les informations, la Reserve Bank of Zimbabwe a déclaré avoir identifié 30 personnes «abusant des services de télécommunications mobiles et d’autres plateformes de médias sociaux pour des transactions de change illégales et du blanchiment d’argent». Elle a alors décidé de geler leurs comptes bancaires.

La Banque centrale annonce également que ces 30 personnes sont interdites d’opérations bancaires et pourraient être aussi bloquées par les opérateurs téléphoniques.

Au Zimbabwe, la monnaie locale continue d’être dépréciée entraînant des échanges des devises étrangères sur les marchés noirs à des taux bénéfiques.

Toutefois, le gouvernement s’efforce de promouvoir la monnaie locale depuis son abandon provisoire en 2009 au profit notamment du dollar américain en raison d’une hyperinflation. En 2016, le Zimbabwe a frappé de nouveaux billets lorsqu’il était en manque de liquidité.

Le pays souffre encore des années de mauvaise gestion de l’ex-président Robert Mugabe, (37 ans au pouvoir). Héros de l’indépendance, Robert Mugabe est décédé en 2019 à l’âge de 95 ans. Sa réforme agraire et la redistribution des terres agricoles, se sont révélées un fiasco au début des années 2000.

Le président Emmerson Mnangagwa, son successeur, avait pourtant promis en accédant au pouvoir, une nouvelle ère, en s’engageant à relancer l’économie nationale, mais pour le moment la situation semble figée encore pour un bon bout de temps.