Le cimentier West China Cement lance 4 projets au Mozambique pour un investissement de 800 M$

Les autorités du Mozambique et le cimentier chinois «West China Cement», ont conclu ce jeudi à Maputo, un protocole d’entente pour quatre projets de développement dont le montant total s’élève à 800 millions de dollars.

Signé par le ministre mozambicain de l’Industrie et du Commerce, Carlos Mesquita, et le président du groupe chinois, Zhang Jimin, l’accord prévoit la construction d’une cimenterie, d’une centrale de production d’énergie thermique et de deux usines de verre.

West China Cement est déjà présent sur le territoire mozambicain, où il est actionnaire majoritaire dans une cimenterie à Maputo. Pour son président, les nouveaux investissements sont pour démontrer la volonté du groupe de continuer à soutenir le développement de ce pays d’Afrique de l’Est.

Zhang Jimin a salué les efforts du gouvernement dans l’amélioration des conditions et de l’environnement d’investissement dans le pays, à la grande satisfaction du ministre de l’Industrie.

« Le groupe West China Cement souhaite continuer à investir au Mozambique. Il est sensible au bon environnement des affaires qui règne dans le pays, ainsi qu’à l’un des objectifs quinquennaux du gouvernement, qui est de générer davantage d’emplois », a déclaré Carlos Mesquita.

West China Cement Limited est une société holding d’investissement basée à Xi’an (capitale de la province du Shaanxi, dans le centre de la Chine) dont l’activité principale est la fabrication et la vente de ciment, ainsi que de produits à base de ciment. Ses produits sont surtout utilisés dans de grands projets d’infrastructures (chemins de fer, autoroutes, routes, ponts …).