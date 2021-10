Tunisie: La situation financière au cœur d’un tête-à-tête entre le président Saïed et le gouverneur de la Banque Centrale

La Présidence Tunisienne a annoncé, jeudi dans un communiqué, la tenue d’une rencontre au Palais de Carthage à Tunis, entre le chef de l’Etat, Kaïs Saïed et le gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT), Marouane Abbassi, autour de la situation économique et financière du pays.

Les deux hommes « ont évoqué des dossiers relatifs aux finances publiques et à la dette publique, et les efforts déployés par toutes les parties pour préparer la loi de finances complémentaire pour l’année 2021 et la loi de finances pour l’année 2022 », détaille le document.

Ils ont examiné ensemble «des scénarios possibles pour une sortie de crise», en tenant compte «des indicateurs positifs sur le début de la reprise de l’activité normale de plusieurs secteurs économiques, ainsi que des relations de la Tunisie avec les bailleurs de fonds internationaux pour la période à venir».

A s’en tenir aux propos du gouverneur de la BCT, «la situation ne cesse de s’améliorer, notamment au niveau des exportations, de l’activité économique ainsi que les secteurs minier et touristique» et ce, en dépit des «répercussions destructives de la pandémie de la Covid-19». Il estime que la situation financière et économique dans le pays devrait revenir «à la normale» en 2022.

Toutefois, dans communiqué publié mercredi, le Conseil d’administration de la BCT a fait part de ses inquiétudes face à l’état des finances publiques actuelles. Il s’est dit « profondément préoccupé par le tarissement aigu des ressources financières extérieures, face aux besoins importants pour boucler le budget de l’Etat pour l’année 2021».

Et de prévenir que «la dégradation des finances publiques (…) ajoutée aux répercussions de la hausse des cours internationaux du pétrole, risquent de compromettre la soutenabilité de la dette publique ».