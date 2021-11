Guinée-Conakry : Près de 1.000 militaires mis à la retraite à l’occasion du 63ème anniversaire de l’armée

Le président de la transition en Guinée-Conakry, le Colonel Mamadi Doumbouya a annoncé la mise en retraite d’environ 1.000 militaires, à la veille de la célébration, ce lundi 1er novembre, du 63ème anniversaire de l’armée depuis sa création.

Dans un message à la Nation, le président Doumbouya a expliqué que la retraite est un «droit et non une punition», soulignant que le fait de «bâtir une armée moderne passe nécessairement par le respect des droits des personnels des Forces de défense et de sécurité, y compris celui de bénéficier d’une retraite digne, qui ne doit en aucun cas être considérée comme une punition. C’est un droit ».

Lesdits «militaires vont jouir de leurs droits à une retraite méritée, à partir de ce 1er novembre», a insisté le colonel Doumbouya, assurant qu’ils bénéficieront tous «de mon attention et de tout mon accompagnement. Ils quittent l’armée avec tous les honneurs. Nous ne les oublierons pas. Car, la relève qu’ils ont formée avec brio des années durant, leur sera reconnaissante à jamais ».

Le dirigeant guinéen a attiré également l’attention des militaires en poste quant à leurs missions de défendre l’intégrité du territoire, d’assurer la sécurité des populations, mais aussi d’accompagner la transition politique en cours.

Cette initiative concernant la retraite des soldats est la deuxième du genre depuis la prise du pouvoir par le colonel Doumbouya, après le coup d’Etat du 5 septembre passé. Le mois dernier, une quarantaine d’officiers généraux, dont plusieurs proches du président déchu Alpha Condé, avaient été appelés à prendre leur retraite.