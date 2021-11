Le gouvernement ivoirien revoit à la hausse le budget 2021

Les autorités ivoiriennes ont adopté révisé à la hausse le budget 2021 qui est passé de 14,8 à 16 milliards de dollars, soit une augmentation de 1,22 milliard de dollars, au cours d’un Conseil des ministres tenu mercredi 3 novembre.

«Le Budget de l’Etat pour l’année 2021 établi initialement à 8 398,9 milliards de francs CFA connaît une hausse globale de 694,7 milliards de francs CFA », pour atteindre le montant de 9 093,6 milliards de francs CFA, indique le communiqué publié à l’issue du Conseil.

Cette hausse est liée, explique le document, « essentiellement aux évolutions de la conjoncture économique fortement impactée par la pandémie de COVID-19 et à la nécessité de poursuivre les efforts dans le domaine de la santé et des politiques de réduction de la pauvreté pour améliorer le cadre de vie et le bien-être des populations ».

Lors du Conseil des ministres du 20 octobre dernier, le gouvernement avait annoncé que le budget de l’année 2022 devait s’établir à 17,6 milliards de dollars ; une enveloppe également en hausse en dépit du contexte de post-pandémie. Ce budget s’articule autour de 30 dotations et 150 programmes budgétaires.

En juin dernier, le Fonds monétaire international (FMI) avait salué la bonne résilience de l’économie ivoirienne face à la pandémie de Covid-19.