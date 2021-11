La FAO s’inquiète pour la hausse de 20% des importations alimentaires dans les PVD par rapport à 2020

L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) affiche dans son nouveau rapport rendu public ce jeudi 11 novembre, ses inquiétudes face aux coûts des importations des denrées alimentaires et de l’énergie dans les pays en voie développement (PVD), qui augmentent plus rapidement que ceux des économies développées.

«Les prix des denrées alimentaires augmenteront inévitablement avec la hausse des coûts de production, et ce sans retard significatif», souligne l’agence onusienne qui estime à 20% le taux d’augmentation de la facture globale des importations des denrées alimentaires, dans cette région du monde, comparativement à l’année à 2020.

Plusieurs produits de base sont confrontés à de fortes hausses à l’échelle mondiale, des prix comme les céréales, les graisses animales, les huiles végétales ou encore les oléagineux.

Toutefois, ce phénomène de hausse des prix est observé au niveau mondial. D’après la FAO, les prix des denrées alimentaires ont globalement atteint leur niveau le plus élevé en dix ans, ce qui pèse encore davantage sur les budgets des ménages déjà mis à mal par la pandémie et la hausse des factures de l’énergie.

Au début de ce mois, l’agence alertait déjà sur le fait que jamais les prix des denrées alimentaires n’ont été aussi élevés depuis 2011. Et de préciser, l’indice FAO des prix des denrées alimentaires (FFPI), calculé chaque mois à partir d’un panier incluant les viandes, les produits laitiers, les céréales, les huiles végétales et le sucre, a augmenté de 3 % entre septembre et octobre.

Toujours selon la FAO, au cours de l’année qui s’est terminée en août 2021, le FFPI a augmenté de 34% et l’Indice mondial des prix des intrants (GIPI) a grimpé globalement de 25%, par rapport à la même période en 2020.