Maroc-Défense: Les FAR acquièrent le système anti-drones israélien, Skylock Dome

Les Forces armées royales (FAR) du Maroc ont acquis dans l’optique de renforcer le dispositif de défense aérienne du territoire national, 5 systèmes de défense anti-drones, dont le dernier en date, est le système israélien Skylock Dome, a révélé ce dimanche 21 novembre, le forum Far-Maroc, sur sa page Facebook.

Conçu et développé par l’entreprise israélienne Skylock Systems, filiale du groupe Avnon, le système Skylock Dome pouvant être utilisé mais dans les zones habitées, est capable de détecter, vérifier et neutraliser, les drones non autorisés.

D’après ses concepteurs, il s’agit d’un système de protection, modulaire, agile et efficace contre les incursions illégales de drones, offrant des solutions complètes pour protéger les installations vitales et sensibles qu’elles soient civiles ou militaires, tels les aéroports, les infrastructures sensibles, les bases militaires et les grands événements nationaux.

Cette nouvelle acquisition entre dans le cadre de la recherche du leadership et du renforcement des capacités des Forces Armées Royales pour répondre et développer les moyens de défense tout en s’adaptant à l’évolution des hostilités et des diverses menaces, précise Far-Maroc.

Les drones souligne la même source, «sont devenus une menace au regard de leur capacité de reconnaissance ou d’attaque, et de la difficulté de les cibler par des systèmes de défense classique», d’où l’acquisition par le Royaume de tels systèmes.

Selon le site d’informations israélien «Globes», 27 pays, dont le Maroc, les Emirats arabes unis et plusieurs pays d’Asie orientale ont acheté des prototypes du système israélien Skylock Dome.

Dans un article publié le 18 novembre dernier, le site Globes rappelait que le système Skylock Dome a été exposé pour la première fois, en février 2021, lors de l’International Defence Exhibition and Conference (IDEX), le plus grand salon de la sécurité publique et de l’armement au Moyen-Orient qui se tient une fois tous les deux ans à Abou Dhabi, aux Emirats Arabes Unis.