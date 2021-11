Gambie: La Commission «TRRC» recommande la poursuite des auteurs des crimes sous le régime de Jammeh

La Commission gambienne «Vérité, réconciliation et réparations» (TRRC) a livré jeudi, au président Adama Barrow, une copie de son rapport sur les crimes commis sous le règne de l’ex-dictateur Yahya Jammeh, à l’occasion d’une cérémonie publique organisée à cet effet au palais présidentiel.

Dans un communiqué, relatif à ce rapport final qui est le fruit de plus de 2 années d’audition de victimes et d’auteurs des crimes, la TRRC recommande des poursuites judiciaires contre les principaux responsables des crimes, sans donner plus de détails.

«Dans son rapport, la Commission identifie et recommande des poursuites contre ceux qui portent la plus grande responsabilité dans les violations grossières des droits humains commises aussi bien contre des Gambiens que des non-Gambiens entre juillet 1994 et janvier 2017», souligne le communiqué.

Le texte s’est réservé de dévoiler l’identité des personnes concernées, précisant que les noms figurent «explicitement» dans le rapport. Ce qui laisse encore en suspens les interrogations relatives aux poursuites éventuelles contre l’ex-prasident Yahya Jammeh qui avait trouvé refuge en Guinée équatoriale.

La Commission propose également l’amnistie pour les auteurs de violations des droits humains qui ont témoigné de leurs actes et exprimé des remords, sauf en cas de crimes contre l’humanité.

Le président Adama Barrow a assuré que son «gouvernement étudiera le rapport avec attention, afin de prendre les mesures appropriées. Par la suite, le gouvernement informera le public de sa position dans un livre blanc qui sera publié dans six mois à compter d’aujourd’hui».

Mais d’ici un mois, le chef de l’Etat devra soumettre un résumé du rapport à l’Assemblée nationale, ainsi qu’à la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (CEDEAO), à l’ONU ou à d’autres organisations.

La remise du rapport intervient à quelques semaines de la tenue de la présidentielle prévue pour le 4 décembre. Barrow, candidat à sa propre succession, s’était allié, en septembre dernier, avec le parti de l’ex-président Jammeh.