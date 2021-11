La BAD reporte l’édition 2021 du Forum des investissements en Afrique prévu en Côte d’Ivoire

Le président de la Banque africaine de développement (BAD), Akinwumi Adesina, a annoncé lundi, le report de l’Africa Investment Forum, prévu initialement du 1er au 3 décembre 2021 en Côte d’Ivoire, pour des raisons liées à l’apparition du nouveau variant de la covid-19, Omicron.

« Le nouveau variant a perturbé les voyages internationaux et empêche de nombreux participants d’assister à la rencontre. Face à cette situation, et dans la perspective de privilégier la santé de tous, nous avons décidé de reporter à une date ultérieure l’événement», a déclaré Adesina au cours d’un point de presse à Abidjan, aux côtés de la ministre ivoirienne du développement et du plan.

D’après ses propos, «l’Africa Investment Forum est le premier marché de l’investissement en Afrique. Plusieurs milliards de dollars de projets d’investissement étaient programmés lors des boardrooms (salles de transactions) avec les promoteurs de projets et les investisseurs à l’occasion de cette édition de l’Africa Investment Forum».

«L’augmentation des restrictions de voyage à l’échelle mondiale en raison de la variante Covid-19 appelée Omicron, et les inquiétudes accrues en matière de santé et de sécurité» ont rendu nécessaire le report de l’événement, a-t-il regretté, tout en soulignant que «la santé et la sécurité de chacun passe avant toute autre considération».

La décision de reporter le forum «jusqu’à nouvel ordre», a été prise à l’issue des consultations entre le gouvernement ivoirien et le Conseil d’administration du Groupe de la BAD.

Adesina a salué les efforts fournis par les autorités ivoiriennes et à leur tête le président Alassane Ouattara et son Premier ministre, Patrick Achi, dans l’organisation du forum qui aura finalement lieu à une date ultérieure.

Selon lui, le choix de la Côte d’Ivoire pour abriter cet évènement phare est lié au travail abattu par Ouattara qui «a fait extrêmement beaucoup de progrès» pour son pays.

Certains pays en Afrique et ailleurs ont fermé leurs frontières pour protéger leurs citoyens vis-à-vis du nouveau variant Omicron ; une mesure décriée par l’Afrique du Sud où ce variant est apparu en premier, avant de s’étendre à d’autres pays.