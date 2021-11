Dakar et Nouakchott lancent les travaux de construction du pont de Rosso

Après plusieurs reports, le Sénégal et la Mauritanie devraient poser, ce mardi 30 novembre, la première pierre du projet de construction du pont de Rosso qui va les relier.

La cérémonie de lancement sera coprésidée par le chef d’Etat sénégalais, Macky Sall, et son homologue mauritanien, Mohamed Ould Ghazouani.

Les autorités des deux pays avaient signé en mars dernier, un accord pour la réalisation de ce pont, reliant les deux rives du fleuve Sénégal, long de 1,4 kilomètre et large de 55 mètres. Mais la décision d’édifier l’ouvrage sur le fleuve Sénégal remonte à 2017.

L’infrastructure sera réalisée par une société chinoise et nécessitera un financement de plus de 91 millions d’euros qui seront accordés par la Banque africaine de développement (BAD), la Banque européenne d’investissement (BEI), en plus de la part des deux Etats concernés. Les travaux vont durer environ 30 mois.

Une fois livrée, le pont permettra le passage de 370 véhicules par jour, contre 115 qui passent actuellement par le bac de Rosso. Il facilitera et boostera ainsi la mobilité des personnes et des biens, de part et d’autre du fleuve Sénégal.

D’après les promoteurs du projet, la ville de Rosso bénéficiera amplement de retombées de la construction du pont, avec des projets socio-économiques qui apporteront un coup de pouce au développement de la localité.

L’infrastructure aura aussi un impact sur l’accroissement des échanges entre les pays du Maghreb et ceux de l’Afrique de l’Ouest, notamment dans le cadre du réseau routier qui va relier le Maroc au Nigeria en passant par la Mauritanie, le Sénégal et la Côte d’Ivoire.