La Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud signent 9 accords de coopération bilatérale

La Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud ont signé, jeudi 2 décembre, neuf accords de coopération bilatérale, à l’occasion de la visite d’Etat à Abidjan, du président sud-africain, Cyril Ramaphosa.

Ces contrats ont été paraphés à l’issue d’un entretien en tête-à-tête du président ivoirien, Alassane Ouattara et son homologue, Cyril Ramaphosa, au palais de la présidence de la République.

Ils touchent plusieurs domaines, de la défense aux consultations politiques, en passant par l’agriculture, l’aéronautique, la promotion de la jeunesse, les technologies de l’information et des Communications, l’énergie et les mines, l’emploi, ainsi que l’autonomisation des femmes et l’égalité des genres.

Ouattara s’est félicité de la signature de ces accords et a appelé les secteurs privés des deux pays à intensifier leurs échanges économiques et commerciaux.

Le président sud-africain a saisi cette occasion pour revenir sur la question du variant Omicron, déplorant le fait que son pays soit en partie isolé du reste du monde depuis l’annonce par des scientifiques sud-africains de la découverte du nouveau variant du covid-19 en Afrique du Sud.

Tout en disant respecter «le droit de chaque pays à prendre des mesures pour protéger sa population», Ramaphosa a clairement indiqué que l’Afrique du Sud est «fermement opposée à toute forme d’apartheid sanitaire dans la lutte contre la pandémie».

La fermeture des frontières de nombreux pays et l’isolation de l’Afrique du Sud sont, selon lui, «une gifle à l’expertise et l’excellence africaines», dans la mesure où ce sont les scientifiques locaux qui ont été les premiers à détecter le variant Omicron.